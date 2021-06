Air Belgium redéploie progressivement ses ailes

"Ce soutien (sous forme de prêts, NDLR) de la part de nos actionnaires, à plus de 80% publics (SFPI, la SRIW et la Sogepa, NDLR), démontre leur confiance dans notre redressement", ajoute le CEO. Et pour cause, si l'année écoulée a évidemment été "absolument horrible", le ciel semble désormais s'éclaircir après la longue bataille qui fut de mise pour maintenir la société à flot. Et ce, comme lorsque la compagnie a, plutôt que de se croiser les bras et de ranger les avions au hangar comme d'autres l'ont fait, réalisé à prix coûtant des rapatriements de ressortissants belges de par le monde alors que, dans le même temps, certains concurrents dans le cargo multipliaient "par cinq ou par six" le prix du transport au kilo à un moment où l'approvisionnement en matériel était pourtant essentiel.