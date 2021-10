Air Belgium repart à l’assaut de l’île Maurice ce vendredi

Cette fois, cela semble la bonne. Après quelques atermoiements, les vols d’Air Belgium vers l’île Maurice, dans l’Océan indien au large de l’Afrique, démarreront vendredi, avec une fréquence de deux vols par semaine (le mardi en plus). Des vols de nuit, tant à l’aller qu’au retour et quasi sans décalage horaire. Deux innovations: les avions seront de nouveaux biréacteurs Airbus A330 Neo et ceux-ci opèreront au départ de Bruxelles. Un premier exemplaire a été présenté mardi au monde du voyage et un second est attendu pour la mi-novembre.