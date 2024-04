Pose de la première pierre du rapprochement digital des aéroports wallons

Pour la Sowaer et les aéroports wallons, c'est un grand jour. Ce lundi, la première pierre du futur centre de tours de contrôle digitales était posée. Pour rappel, la Wallonie a décidé d'embrasser une technologie de pointe pour son contrôle aérien en optant pour des tours digitales pour ses aéroports de Liège et de Charleroi.

"C'est quelque chose de concret après cinq ans d'études et de réflexion. C'est la première fois que les deux aéroports de Liège et Charleroi se réunissent physiquement ", estime Nicolas Thisquen, président du comité de direction de la Sowaer.

Redondances à tous les étages

Le bâtiment de 3.800 m² sur trois étages sera construit et développé par Thomas & Piron Bâtiments, en partenariat avec Cegelec, Syntaxe, Six Consulting & Engineering et Vinci Facilities. "C’est évidemment un projet complexe, de par ses exigences techniques très strictes, notamment au niveau de la sécurité et de la durabilité", a réagi Aubry Lefebvre, administrateur délégué de Thomas & Piron Bâtiment.