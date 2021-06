Bernard Delvaux quitte la Sonaca pour rejoindre le groupe Etex

Arrivé en 2008 à la direction de la Sonaca, Bernard Delvaux a profondément transformé l'équipementier carolo. Il a annoncé ce mardi qu'il quitterait son poste le 1er septembre. Selon plusieurs sources, il va rejoindre le géant des matériaux de construction Etex.

Bernard Delvaux va bientôt quitter la direction de la société aéronautique Sonaca. L’annonce a été faite par le groupe wallon ce mardi midi, dans la foulée d'un conseil d'administration. Le 1er septembre, Yves Delatte lui succédera en tant que CEO.

Yves Delatte a rejoint l'entreprise en 2012 et est actuellement directeur commercial de la Sonaca et président de Sonaca Aircraft, la filiale du groupe basée à Temploux (Namur) et qui se consacre à la production d'un petit avion d'écolage et de loisirs. Il a été mandaté par le conseil d'administration "pour mettre en œuvre, dans la continuité, la stratégie que l'entreprise s'est choisie depuis plusieurs années, avec un accent particulier sur le maintien en Wallonie d'un pôle d'excellence technologique pourvoyeur d'emplois de qualité".

Un groupe familial de poids

Bernard Delvaux ne souhaite pas à ce stade préciser où il compte poursuivre sa carrière, mais à bonne source, on nous indique qu'il deviendra CEO du groupe familial belge Etex, actif dans les matériaux de construction. Dirigé jusqu'à présent par Paul Van Oyen, Etex pèse un poids certain dans l'industrie: 13.000 emplois, près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'usines dans une quarantaine de pays. Un mastodonte, mais plutôt discret.

Au siège d'Etex, on ne confirme ni n'infirme l'information. "Paul Van Oyen terminera à la fin 2021 son mandat de CEO", nous dit-on. "On communiquera en temps et en heure sur ce qu'il arrivera ensuite, mais on en réservera la primeur à notre personnel et à ses représentants." Paul van Oyen aura exercé cette fonction durant sept ans - et il aura oeuvré durant 31 ans au sein d'Etex. Il semble ressortir de ces déclarations que Van Oyen restera en place jusqu'à fin décembre; peut-être la période d'ici là sera-t-elle mise à profit pour assurer une transition en douceur avec son successeur Bernard Delvaux. On avait vu cela l'an dernier chez bpost, quand le CEO partant Koen Van Gerven avait écolé durant deux mois son successeur Jean-Paul van Avermaet.

Bernard Delvaux était arrivé à la tête de l’équipementier carolo en octobre 2008, succédant à Christian Jacquemin. L’entreprise, détenue par la Région wallonne, était alors en difficulté. Bernard Delvaux laisse derrière lui un groupe qu’il a profondément transformé, avec l’aide de l’ancien président, Pierre Sonveaux.

Une belle expansion

En 2017, la Sonaca a plus que doublé de taille en rachetant l’américain LMI Aerospace pour 405,5 millions d'euros, ce qui lui a ouvert les portes du marché américain et permis de travailler avec le géant aéronautique Boeing.

La Sonaca travaille avec la plupart des grands noms de l’aéronautique (Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer…).

Avant cela, la Sonaca avait créé une filiale en Chine (Sinelson Aero), une autre en Roumanie (Sonaca Transilvania), ainsi qu’une filiale (Sonaca Aircraft) dédiée à la fabrication d’un petit avion de tourisme et d’écolage, le Sonaca 200. Elle dispose aussi de sites au Brésil et au Canada, plus anciens.

L’entreprise, dont le siège est à Gosselies, est devenue le spécialiste mondial des bords d’attaque (slats) et des volets mobiles (flaps). Elle travaille avec la plupart des grands noms de l’aéronautique (Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer…). Elle a également des activités dans le spatial et la défense.

Une année difficile

À cause de la crise du Boeing 737 MAX et, surtout, de la pandémie de coronavirus, la Sonaca a vu son chiffre d’affaires global reculer de 50% en 2020, pour s’établir à 430 millions d’euros environ. La société a pu limiter la casse financièrement et est arrivée à une situation à peu près neutre en termes d’ebitda.

Avant d’être CEO de la Sonaca, Bernard Delvaux était en charge de la division courrier de bpost et avait exercé des fonctions opérationnelles de premier plan chez Belgacom et chez McKinsey.

En Belgique, elle a eu recours au chômage économique pour près de la moitié des effectifs. Mais dans ses usines à l'étranger, elle a dû procéder à des licenciements massifs, de l'ordre de 1.500 personnes sur un total de 3.000 pour ses implantations aux USA, au Brésil, au Mexique, au Canada et en Roumanie. Plusieurs fermetures définitives de sites ont également eu lieu, dont celui de Chine.

Un CV bien étoffé

Avant d’être CEO de la Sonaca, Bernard Delvaux, sérésien d’origine, était en charge de la division courrier de bpost et avait exercé des fonctions opérationnelles de premier plan chez Belgacom (1998-2003), et chez McKinsey (1994-1998) avec des missions chez Belgacom, VW et l'Union Minière.