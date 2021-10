Brussels Airport accueille un groupe chinois ambitieux dans le cargo

Le directeur de Hongyuan Europe, Cling Duo, visite le nouvel entrepôt avec le député du Brabant flamand Tom Dehaene et le CEO de Brussels Airport Arnaud Feist (droite).

Brussels Airport célèbre l'arrivée dans ses entrepôts de sa première compagnie chinoise, Hongyuan. "Faire venir l’e-commerce de Chine, c’est vraiment crucial", estime le CEO de Brussels Airport.

C'était un jour à marquer d'une pierre de jade dans la zone Cargo de Zaventem. Brussels Airport dévoilait son nouveau partenariat stratégique avec le groupe de logistique chinois Hongyuan.

Il s'agit du premier bâtiment sur son site qui sera occupé par une entreprise chinoise de cargo. Ce bâtiment rénové de 8.000 mètres carrés est en "première ligne" le long de la piste.

1700 vols cargo Hongyuan Group a pour objectif de réaliser 1700 vols cargo en Belgique cette année contre 1100 en 2020.

Cling Duo, directeur de Hongyuan Europe, s'est réjoui de son arrivée sur le tarmac. Il rappelle que sa société a été établie en 2001 à Pékin et qu'elle s'est attaquée au marché belge en 2018 à Liège et depuis 2020 à Bruxelles. "Nous avons enregistré 1.100 vols cargo l'année passée en Belgique et nous avons un objectif de 1.700 vols cette année."

Spécialiste de l'e-commerce, la société collait bien aux secteurs d'activité de prédilection de Brucargo, à savoir : l'e-commerce, le phamaceutique, les denrées périssables et les animaux vivants.

Le côté dynamique de la jeune société de logistique a aussi tapé dans l'œil d'Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. "Ils font huit vols par semaine. On était encore à six vols il y a deux semaines. Ils prennent livraison de nouveaux avions et sont en pleine croissance. C’était la bonne idée de s’associer avec eux", sourit-il.

La volonté des deux nouveaux partenaires est maintenant de développer ensemble les flux d'e-commerce entre la Chine et l'Europe d'une part et entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique d'autre part. Hongyuan ambitionne de posséder sa propre compagnie aérienne dès 2022.

Cet acteur de la logistique est d'ailleurs bien connu à Bierset également, où la compagnie opérait 15 vols hebdomadaires en 2020. Il semble que dans la stratégie du groupe chinois, l'aéroport de Liège sera pour l'e-commerce pur avec des petits paquets et que Brucargo se dirigera vers de l'e-commerce un peu plus cargo avec volumes. Même si Hongyuan se veut une société flexible.

L'annonce du jour se fait par contre au détriment de l'aéroport d'Ostende, qui s'était vu ravir la compagnie chinoise. Son partenaire pour les opérations au sol, Aviapartner, aurait convaincu la société de venir à Zaventem.

Location d'entrepôts

Le deal du jour est emblématique de la stratégie immobilière de Brussels Airport, qui entend désormais posséder ses immeubles, plutôt que d'attribuer des concessions. "On s'est dit il y a 10 ans que si on voulait vraiment prendre en main le développement de la zone cargo, on devait prendre cela chez nous. Encore aujourd'hui, beaucoup de zones ne sont pas utilisées de manière optimale", résume Arnaud Feist.

Hongyuan a pris un bail pour 15 ans dans ses nouvelles installations à Brucargo qui deviendront son siège européen.

En avril, l'aéroport a ouvert un tout nouveau bâtiment, Brucargo West, de 50.000 m².

Maintenant, il n'y a plus beaucoup de zones à bâtir sur le site, mais ce n'est pas pour autant la place qui manque, selon le CEO, qui fait un puzzle géant entre ses différents bâtiments. Certains seront rasés pour en reconstruire des nouveaux à la place, d'autres sont en rénovation. L'idée est d'augmenter la surface utilisable.

Brique dans le ventre

"Il y a énormément de demandes. Une quinzaine de clients ont signé de nouveaux contrats et veulent des mètres carrés. Le challenge pour nous, c’est d’aller plus vite." Arnaud Feist CEO de Brussels Airport

"Il y a énormément de demandes. Une quinzaine de clients ont signé de nouveaux contrats et veulent des mètres carrés. Le challenge pour nous, c’est d’aller plus vite pour pouvoir offrir les bâtiments", avoue Arnaud Feist.

De fil en aiguille, le cargo qui ne représentait qu'entre 10 et 12% des chiffres de l'aéroport avant la pandémie devrait voir sa part augmenter. Feist a en tout cas une brique dans le ventre. Après avoir élabli plusieurs immeubles de bureaux, il souhaite maintenant avoir un deuxième hôtel sur l'aéroport dans les cinq à six ans.