Brussels Airport va mélanger le kérosène aux biocarburants

Le projet Stargate visant à rendre l'aviation respectueuse de l'environnement a débuté à Brussels Airport. Un des premiers projets qui sera lancé: une usine de mélange de kérosène et de biocarburants.

C’est une première mondiale pour un aéroport. Brussels Airport va mélanger, sur son site, dans sa propre usine, les biocarburants au kérosène . Le carburant ainsi obtenu sera distribué directement aux avions de trois compagnies partenaires, Brussels Airlines, Tui et DHL . Le pourcentage de biocarburants pourra de la sorte être progressivement augmenté.

"On veut développer un modèle économiquement viable", a détaillé Arnaud Feist, qui pense également "collecter les graisses et les huiles usagées qui peuvent être utilisées comme biocarburant".

Cette initiative n'est qu'un des exemples de ce que Brussels Airport a dans sa besace pour rendre ses activités durables. Ce jeudi, l'aéroport lançait officiellement le projet Stargate . Ce projet, en consortium avec 21 partenaires, dont trois autres aéroports européens (Athènes, Toulouse et Budapest), vise à diminuer les émissions de l'aéroport dans différents domaines .

Dans les cartons, un nouveau parc solaire à côté des deux existants, peut-être en partenariat avec les riverains. Également sur la table, un projet de "biodigesteur" ou "bioréacteur" pour transformer les déchets de l'aéroport (et des riverains) en biogaz et en électricité. L'idée est également d'électrifier un maximum les opérations au sol sur le tarmac et également d'utiliser de l'hydrogène quand cela est nécessaire.