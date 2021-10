L'aéroport de Charleroi a sa piste pour les long-courriers

Après 20 ans de débats et 30 mois de chantier, l'aéroport de Charleroi a sa piste allongée. Un investissement de 42 millions d'euros qui lui ouvre les cinq continents.

C’est un dossier de longue date qui prenait vie vendredi à l’aéroport de Charleroi. L'allongement de la piste est terminé. Après 30 mois de chantier, la piste de l’aéroport passe de 2.550 mètres à 3.200 mètres , soit 650 mètres de plus.

Objectif moyen terme

"Si pour 2023 nous avons des compagnies long-courriers en plus qu’Air Belgium se sera très très bien au vu de la situation actuelle."

"Nous discutions avec des compagnies avant le covid. Elles sont en train de revoir leurs chiffres et les vols long-courriers n'ont pas encore repris à Bruxelles ou ailleurs", explique Philippe Verdonck, le CEO de l'aéroport. Il ne pense donc pas que de nouvelles compagnies long-courriers décolleront dès 2022 à Charleroi. "Si pour 2023 nous avons des compagnies long-courriers en plus qu’Air Belgium se sera très très bien au vu de la situation actuelle", dit-il.

La réalisation de cette nouvelle piste est une saga sur 20 ans. Il a fallu convaincre. Croisé à l'inauguration, Jean-Jacques Cloquet, l'ancien CEO et aujourd'hui facilitateur social à l'aéroport, s’en souvient comme si c’était hier, notamment des réunions parfois tendues avec les riverains . Finalement, le permis a été délivré en 2018 et "à peine deux riverains se sont manifestés pendant les travaux" a indiqué Nicolas Thisquen, président du comité de direction de la Sowaer.

Ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des infrastructures sportives.

La prouesse technique a été d'arriver à prolonger la piste tout en la gardant en exploitation. C'est l'un des plus gros chantiers de la Sowaer à côté de l'allongement de la piste à Liège, il y a quelques années. L'allongement de la piste de contingence à Liège et les tours digitales à Liège et Charleroi sont ses prochains gros défis.