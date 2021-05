L’aéroport de Charleroi dans l'attente pour ses vols vers Minsk

C’est un développement inattendu dont l’aéroport de Charleroi, déjà fortement impacté par la pandémie depuis plus d'un an, se serait bien passé. Suite au déroutage d'un avion Ryanair, l’Union européenne (UE) a, en effet, recommandé aux compagnies européennes de contourner l'espace aérien de la Biélorussie. L'institution a également décidé de fermer l'espace aérien de l'UE aux avions biélorusses.

Vol maintenu

Lundi, le vol vers Minsk est parti comme prévu , précise-t-on du côté de l’aéroport. L’appareil a toutefois décollé avant la décision européenne et le doute subsiste quant au prochain vol , prévu samedi.

La crise limite l’impact

"Il y a un impact pour les voyageurs qui vont vers Minsk, mais aussi vers les destinations au-delà, comme la Russie et les pays de l'Est."

En raison de la crise sanitaire et du fait que Minsk se situe en dehors de l'UE, de nombreux vols sont, en effet, annulés et la fréquentation de la ligne est plus faible qu'à l'habitude.