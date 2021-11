L’aviation d’affaires reprend force et vigueur, selon Jetworld

Jessica Espino Gallego, fondatrice et CEO de Jetworld, un broker aérien spécialisé dans les vols d’affaires et charters.

Pour le broker aérien Jessica Espino Gallego, l’augmentation des vols d’affaires amène presqu’à une saturation. Il faut pouvoir trouver les avions!

"En aviation d’affaires, tous les avions volent!", s’étonne Jessica Espino Gallego, fondatrice et CEO de Jetworld, un broker aérien spécialisé dans les vols d’affaires et charters : "On sent très clairement la reprise ; mes opérateurs n’ont pas toujours de disponibilités."

Créé en début d’année, le nouveau venu Jetworld n’est pourtant pas encore à la hauteur de son business plan, reconnaît Jessica Espino: "On opère à peu près deux vols par semaine, il en faudrait un peu plus et on y travaille."

Explications: Jetworld n’est pas à proprement parler un opérateur d’avions d’affaires. Il ne propose pas d'avions à la location. C’est même l’inverse: les clients s’adressent à cet intermédiaire pour dire ce dont ils ont besoin et celui-ci va chercher sur le marché des loueurs ce qui est disponible: "Mon avantage est que je ne suis pas liée par une flotte, mais que je pars des besoins du client", sourit Jessica Espino. Plus de souplesse donc, et plus de possibilités.

"Broker-boutique"

La CEO (32 ans) se définit volontiers comme "broker-boutique", à l’instar des "boutique-hôtels" plus proches des clients. Son parcours montre bien que c’est la manière de faire des affaires qui l’a dirigée. Cette Anversoise qui a grandi à Vilvorde, a suivi des formations économiques, a financé ses études comme hôtesse dans des foires commerciales, a travaillé en Martinique et puis est revenue pour rejoindre une compagnie d’assurances (où elle a assuré du coaching de vente). Elle est passée par une entreprise de transport - "un monde un peu gris" -, et ensuite par l’événementiel.

"Je suis assez heureuse de pouvoir dire que plus de la moitié de mes clients n’avaient jamais volé en avion d’affaires." Jessica Espino Gallego Fondatrice et CEO de Jetworld

"C’est par ce biais que j’ai beaucoup travaillé au Salon de l’Auto, essentiellement dans les marques de luxe." Un réseau qu’elle gardera sous le coude, tout en passant par Aviapartner qui avait des liens en aviation générale, sans avoir d’avions. On s’approche…

Contacts personnels

Reste que mettre sur pied Jetworld pendant une crise comme celle du Covid était un choix pour le moins osé. Mais très vite, Jessica Espino constate que ses clients dans l’automobile (de luxe) ont besoin d’elle pour des vols. Voilà ce qui l'a amené à la création de cette petite structure de trois indépendants, en janvier 2021. "Je suis assez heureuse de pouvoir dire que plus de la moitié de mes clients n’avaient jamais volé en avion d’affaires", se réjouit la fondatrice.

La CEO de Jetworld considère-t-elle qu'être une femme est un avantage dans le secteur? "Pas vraiment. L’aviation est un milieu d’hommes, avec une bonne part de préjugés. Prouver en tant que femme qu’on fait au moins aussi bien et qu’on est aussi compétente, je trouve cette reconnaissance inestimable!"

L’avantage des brokers en général est qu’ils peuvent proposer les mêmes tarifs que les opérateurs, puisqu’en vérité ils déchargent ceux-ci de toute la paperasse administrative non-opérationnelle. Charge à Jetworld de s’occuper des procédures pour les clients: "C’est sûr que c’est un travail difficile quand les règles d’entrée changent quasiment chaque jour."