La compagnie Alitalia va céder la place à ITA, mais avec quel avenir?

Quand un problème paraît inextricable, le mieux est de tout mettre à plat et de partir d’une page blanche. C’est ce que l’on vivra sans doute dans six semaines chez Alitalia.

Le 15 octobre prochain, Alitalia ("les ailes" – ali – d’Italie) aura vécu et beaucoup d’Italiens verseront une larme, comme lors de la disparition de la Sabena chez nous. Elle sera alors remplacée par ITA (Italia Trasporto Aereo) avec une flotte réduite, probablement de moitié. Il faudra encore voir quel sera l’impact sur l’emploi et la réaction des syndicats.

Créée en 1947, Alitalia a commencé à avoir des problèmes dans les années 1990, suite à la déréglementation du transport aérien, comme plein d’autres compagnies "nationales" dans l’obligation de se restructurer. Mais de restructurations, il n’y en eut point ou alors de façon cosmétique. Entre 1999 et 2008, Alitalia a enregistré des pertes nettes de plus de 3,7 milliards d’euros, la forçant à déposer son bilan. Une nouvelle compagnie (Alitalia-CAI pour "Compagnia Aerea Italiana") fut créée dans la foulée, exempte de dettes, le gouvernement italien ayant absorbé les 625 millions d’euros d’arriérés.

Malgré des pertes à répétition, Etihad s’intéresse alors à la compagnie et crée une troisième version d’Alitalia (Societa Aerea Italiana), mais les Émiratis n’ont pas été plus efficaces que leurs prédécesseurs avec les syndicats. Exit Etihad. Le gouvernement revient à la rescousse avec un renflouement de 900 millions d’euros en 2017, puis d’un "prêt" de 400 millions deux ans plus tard. À noter que ces deux aides font toujours l’objet d’une enquête de la Commission européenne.

Sursis "sanitaire"

En faillite virtuelle depuis 2017, Alitalia perdait 2 millions d’euros par jour, selon la presse italienne. Les employés ayant refusé le dernier plan d’austérité en 2019, la compagnie est entrée dans une administration spéciale. La situation était catastrophique jusqu’à ce que la pandémie et l’arrêt des vols en Europe (et ailleurs) accordent un nouveau sursis aux Italiens et, en quelque sorte, rendent le rond-point Schuman plus flexible quant aux aides d’État.

Les fonctionnaires européens ne sont cependant pas naïfs. Après s’être fait rouler dans la farine avec la saga Olympic Airways (subsides à répétition jusqu’à la fusion avec Aegean), ils ont tiqué lorsque le plan d’aide (oui, encore!) du gouvernement italien pour aider au lancement d’ITA prévoyait une injection de 3 milliards d’euros. Il est possible que, compte tenu de l’enquête des 1,3 milliard de 2017 et 2019, Rome décide de n’accorder que 700 millions dans un premier temps (sans compter 100 millions à Alitalia pour rembourser les quelque 225.000 passagers qui avaient réservé sur la compagnie).

Autonomie impensable

Lorsque le gouvernement italien a cherché des partenaires pour remplacer Etihad, certains se sont présentés, tels Delta, Lufthansa, mais aussi Ferrovie dello Stato (chemins de fer) et Atlantia (gestionnaire d’autoroutes). Mais tous avaient comme préalable d’entrer dans le capital où le "ménage syndical" avait été fait. Surtout qu’il y avait pléthore d’effectifs (11.000 personnes) par rapport aux nombres de vols. ITA pourrait être un pas vers de nouveaux partenariats, car dans un pays où la clientèle captive n’est que de 14%, à comparer, par exemple, aux 25% de Ryanair, ITA, pas plus qu’Alitalia, ne pourrait vivre de manière autonome. Parmi les pressentis, on parle toujours de Lufthansa, mais aussi de United et… de Ryanair qui a manifesté de l’intérêt.