La compagnie Swiss va devoir se restructurer

La bonne élève du groupe Lufthansa n’est pas plus épargnée que les autres filiales. Elle envisage de réduire ses effectifs de 20%

Malgré le départ naturel ou volontaire de plus de mille équivalents temps plein (ETP), la compagnie helvétique Swiss va devoir encore se restructurer . Elle envisage de réduire sa flotte de 15% (par rapport à 2019) et ses effectifs de 20% supplémentaires, les départs volontaires ne suffisant pas. « Une restructuration allant au-delà des mesures de réduction des coûts déjà engagées semble inévitable », a annoncé la compagnie.

Sur les 90 appareils de sa flotte, le nombre de court-courriers passera de 59 à 49 (exit quelques A320) et les long-courriers passeront de 31 à 26 appareils. Point de vue effectifs, 780 collaborateurs (650 ETP) seront touchés, dont 200 au sol, 400 parmi le personnel de cabine, 120 dans le cockpit et 60 dans les services techniques. Avant la pandémie, les effectifs de Swiss représentaient 9.500 salariés et 7.550 ETP.