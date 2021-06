La crise a coûté 4.000 emplois directs à l'aéroport de Bruxelles

Arnaud Feist s'est montré tourné vers l’avenir lors de la présentation des chiffres 2020 de Brussels Airport Company (BAC). Il faut dire que, sans surprise, les chiffres présentés par le CEO sont mauvais. Entre mars 2020 et fin 2020, le nombre de passagers qui a transité par l’aéroport a oscillé entre 0 et 30% grand maximum de sa fréquentation normale.

Équilibre en 2022?

"Nous devons faire attention à tout l’écosystème et nous assurer qu’un des maillons ne tombe pas en faillite et mette en péril tout l’écosystème de l’aéroport."

La perte est cependant limitée par une activité full-cargo qui progresse environ de 30% en moyenne depuis plusieurs mois. Avec le retour des avions passagers et le cargo en soute, le fret aérien risque de connaître une belle année à Zaventem. Bruxelles profite également du boom de l'e-commerce grâce à la présence de DHL. Elle bénéficie aussi de sa spécialisation sur les produits pharmas qui lui ont notamment permis de transporter plus de 105 millions de vaccins Pfizer produits à Puurs .

Protéger tout l'écosystème

BAC a pu aborder la crise plus sereinement que d'autres dans le secteur aérien. Après avoir enchaîné des résultats positifs pendant plusieurs années, sa position financière était robuste. Évidemment, la crise l'a impacté. "Au niveau du cash, on pourra tenir les mois et les années qui viennent. Nous avons émis en novembre un emprunt de 300 millions d’euros, placé sur le marché américain sans problème avec des longues échéances. Nous avions un rating triple B+ avant la crise et on l’a toujours", détaille à ce titre le CEO.