La curatelle de la Sabena forcée d'accepter une créance suisse de 16 millions d'euros

Par un arrêt rendu la semaine dernière, la 9e chambre de la cour d'appel de Bruxelles , vient de condamner la curatelle de la Sabena à accepter une créance de plus de 17 millions d'euros introduite par le liquidateur de la compagnie aérienne suisse Swissair. Pour comprendre de quoi il ressort, on doit remonter à 2001, l'année de la faillite de la Sabena.

Débat rouverts en janvier 2022

Dans un premier temps, la curatelle a été suivie dans son raisonnement par le tribunal de commerce. Pour éviter ce ressac, le liquidateur de Swissair, défendu par Camille Leroy , Werner Eyskens et Koen Van Den Broeck (Allen & Overy) avait introduit une nouvelle déclaration de créance par une citation du mois de décembre 2015. Si la cour d'appel a rejeté la déclaration de créance introduite en 2001 en anglais, elle a accepté la citation de décembre 2015 . Cette créance est née de différents coûts engendrés par le partenariat développé à la fin des années nonante par Swissair et Sabena.

Mais la partie n'est pour autant pas finie. La curatelle de la Sabena, défendue par Ilse Van De Mierop, Christian Van Buggenhout et Alain d'Ieteren, a introduit une demande reconventionnelle au cas où la cour d'appel validait la créance de Swissair à son égard. Via cette demande, la curatelle vise à faire reconnaître une série de créances. La cour d'appel de Bruxelles a rejeté plus de 20 millions d'euros de créances, mais les débats vont devoir être rouverts pour un peu plus de 45 millions d'euros. A priori, ces demandes semblent frappées de prescription, mais la curatelle estime que des actes interruptifs de prescription ont été passés. C'est sur ce point précis que la cour d'appel veut réentendre les avocats. Des plaidoiries se tiendront dans le courant du mois de janvier 2022.