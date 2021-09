Laurent Jossart, de BSCA à Liège Airport avec une escale au Luxembourg

Au lendemain du licenciement pour faute grave de Luc Partoune, le nom de Laurent Jossart circulait déjà au titre des candidats. Proposé par le chasseur de têtes Egon Zehnder, son nom figurait sur la shortlist remise au conseil d'administration avec ceux de Christophe Bernardini et de Frédéric Jacquet qui assurait l'intérim. Ce dernier avait toutefois à la fin de l'été retiré sa candidature. Quant au français et ex de Sabena Technics et Zodiac Aerospace, il aurait, entend-on, été refroidi par le décret wallon imposant une limite salariale aux sociétés à capitaux publics.