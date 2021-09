Le constructeur aéronautique belge Asco à nouveau à vendre

U n an après l'échec de la reprise par le groupe aéronautique américain Spirit Aerosystems , la société de Zaventem Asco est à nouveau à vendre. On ne sait pas à quel niveau d'avancement se trouvent les négociations, mais juste que la banque d'investissement Lazard accompagne les actionnaires, la famille Boas, dans cette démarche. Christian Boas, le PDG de l'entreprise, a refusé tout commentaire.

Début mai 2018, Spirit Aerosystems annonçait l'acquisition de l'équipementier belge. Les Américains étaient prêts à mettre sur la table 650 millions de dollars pour le rachat de la société, spécialisée dans la fabrication de pièces d'avions délicates. À cause des besoins en investissements et en raison de l’absence d’un successeur au sein de la famille actionnaire, cette dernière avait décidé de répondre positivement à l’offre de l’entreprise américaine.

Spirit dans une situation délicate

Asco est un des trois grands sous-traitants belges de l’industrie aéronautique, aux côtés de la Sonaca et de la Sabca, auxquels il faut ajouter le motoriste liégeois Safran Aeron Boosters. Airbus et Boeing, ainsi que d'autres grands noms de l'aviation font partie de la clientèle régulière de la société. Celle-ci participe également, via sa filiale canadienne et grâce à l'équipementier Fokker, à la fabrication de l’avion de combat Lockheed Martin F-35.