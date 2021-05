Le vol dérouté par la Biélorussie, une tuile pour l’aviation européenne

Avec l'est de l'Ukraine qui est déjà une "no flight zone", éviter l'espace aérien biélorusse est compliqué. L'aviation n'avait en tout cas pas besoin de cette publicité négative.

Le secteur aérien se serait certainement bien passé de cette mauvaise publicité, alors qu'il lutte contre les conséquences de la crise sanitaire depuis plus d'un an. Un passager d'un vol de ligne qui voit son avion détourné avec le renfort d'un avion de chasse comme ce fut le cas ce dimanche, voilà, en effet, une image qui ne va pas rassurer les personnes devant voler vers l'Europe de l'Est et l'Asie. Brussels Airlines indique ne pas opérer actuellement de vols passant au-dessus de la Biélorussie.