Les résultats de Brussels Airlines ne décollent toujours pas

Entre janvier et juin, Brussels Airlines a transporté 57% moins de passagers. Son taux d'occupation a diminué à 60,7%.

L'ebit reste dans le rouge à -143 millions d’euros contre -211 millions un an auparavant. "Le chiffre de l’ebit de l’année précédente a été réduit de 29 millions d’euros en raison de pertes de valeur sur les avions et de droits d'utilisation des avions", lit-on dans un communiqué.

Un avenir toujours incertain

"Grâce à son programme de transformation Reboot Plus, dont la phase de restructuration est presque terminée, Brussels Airlines a pu réduire considérablement les dépenses."

Les frais de fonctionnemen t ont, eux, diminué de 37% à 290 millions d’euros, principalement en raison de la baisse liée au volume du coût des matériaux et des services. "Grâce à son programme de transformation Reboot Plus, dont la phase de restructuration est presque terminée, Brussels Airlines a pu réduire considérablement les dépenses. Toutefois, les coûts fixes restants continuent de faire pression sur les frais de fonctionnement."

Le bénéfice d’exploitation s'établit à 147 millions d’euros (- 48%). La compagnie, filiale de Lufthansa, explique que depuis la suspension forcée de ses vols entre mars et juin 2020, à cause de la pandémie, le niveau de production n’est pas encore revenu au niveau d’avant la crise.

Qu'en sera-t-il pour le reste de l'année? Brussels Airlines ne donne aucune prévision, parlant d'une situation qui reste instable et imprévisible à cause encore et toujours de cette pandémie.