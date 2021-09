Les syndicats dénoncent un "flou total"à l'aéroport de Charleroi

Du côté de la CNE, on explique que "des cas de harcèlement" auraient eu lieu dans le service financier de l'aéroport . "Ce départ, c’est un soulagement. Plusieurs personnes ont quitté le service à cause de ça . Cela avait été soulevé début juillet en délégation syndicale", détaille Yves Lambot, secrétaire permanent CNE.

Sacré malaise

Les travailleurs regrettent un flou artistique grandissant dans les halls de l’aéroport. Certains ont d'ailleurs débrayé spontanément pendant deux heures lundi. "On ne comprend pas le plan de la direction. Lors de la rencontre avec le ministre Jean-Luc Crucke en juin, Gilles Samyn a répondu que l’accord social devait être bouclé pour fin octobre au plus tard, sinon il y aurait des problèmes pour que les actionnaires privés libèrent l’argent (via l'augmentation de capital, NDLR). Maintenant, on nous dit que l’accord doit être conclu pour fin novembre. En juin, on parlait d'économies de 10 millions d’euros, maintenant de 4 millions. Le flou est total", déplore Alain Goelens, secrétaire permanent à la SETCa Charleroi.