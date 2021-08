Les syndicats du personnel de cabine SN: "Nous manquons d’interlocuteurs!"

Ce mercredi, les syndicats représentant le personnel de cabine de Brussels Airlines (SN) se sont concertés, après la réunion de la veille avec la direction. Deux constats: les propositions de la direction (engagement de 20 ETP, notamment) sont insuffisantes et surtout, ils se désolent du manque d’interlocuteurs. «On a clairement affaire à des marionnettes qui appellent Lufthansa pour prendre des ordres; on n’est plus à l’époque de Monsieur Davignon qui osait trancher et faire face à ses partenaires», nous a déclaré Olivier Van Camp, Secrétaire syndical au Setca (FGTB).