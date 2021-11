Les vacances propulsent Brussels Airlines dans le vert au troisième trimestre

Les dépenses d'exploitation ont diminué de 10% pour atteindre 544 millions d'euros en raison de la baisse des dépenses de personnel et des dépenses pour les services techniques externes, ainsi que des effets du programme de restructuration Reboot Plus.

Phase de restructuration

Cette phase de restructuration qui réduit la taille de la flotte de 30% et les effectifs de 25% est pratiquement bouclée. Les effectifs sont passés de 3.304 à 3.020 personnes entre fin septembre 2020 et fin septembre 2021. Brussels Airlines a entamé la phase d'amélioration de ce plan. "Cette phase comprend des investissements dans le personnel, dans des outils destinés à améliorer l'efficacité des processus et dans le renouvellement de sa flotte. Trois Airbus A320 Neo rejoindront la flotte de Brussels Airlines d'ici l'été 2023. Ces appareils ultramodernes remplaceront trois anciens A319, et réduiront ainsi substantiellement les émissions de CO2 et les nuisances sonores", détaille la filiale de Lufthansa.