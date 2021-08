Nouvelles déconvenues pour Air Belgium aux Antilles françaises

Le confinement de la Martinique et de la Guadeloupe bouleverse une nouvelle fois les plans d'Air Belgium. Avec également un impact sur Curaçao.

Décidément, on ne pourra pas dire que l’histoire d'Air Belgium, depuis ses débuts, s'est déroulée comme un long fleuve tranquille. Après la défection d'un tour-opérateur chinois au tout début et aujourd'hui, la compagnie de Mont-St-Guibert a connu bien des vicissitudes, les dernières en date étant évidemment liées à la pandémie et aux restrictions d'accès dans de nombreux pays.

Après le report répété de l'île Maurice, voilà que ce sont la Martinique et la Guadeloupe qui ferment leurs portes à la clientèle touristique (non essentielle). En cause, le taux de vaccination le plus bas de France (moins de 20%) et un nouveau confinement depuis le 10 août, avec même interdiction de se rendre sur les plages, fermetures des bistrots et restaurants, etc. Si bien que le gouverneur de Martinique a demandé aux touristes "en situation de vulnérabilité" de quitter le territoire. Mais les autres n'ont pas très envie de rester…

Curaçao impactée

Du coup, pour Air Belgium, cela signifie à la fois l'annulation des réservations (avec remboursements) ou leurs reports, d'une part; une demande importante de rapatriements d'autre part. "Au retour, les avions sont pleins", nous disait Niky Terzakis, le CEO de la compagnie, et des accords ont été passés avec Air Caraïbes et Corsair pour des vols sur Paris, Air Belgium se chargeant du dernier tronçon entre Paris et Charleroi.

Aux Antilles, Air Belgium est confronté à l'annulation des réservations et à une demande importante de rapatriements.

Conséquence indirecte des problèmes dans les Antilles françaises, les vols sur Curaçao sont impactés. Cette destination est prisée par les Néerlandais, dont c'est une ancienne colonie, mais ils ne sont pas encore assez nombreux pour remplir les A340 de la compagnie. D'où l'importance de l'escale antillaise.

Augmentation de capital

Heureusement, Air Belgium bénéficie du soutien de ses actionnaires à 80% publics (SFPI, SRIW et Sogepa). La Commission européenne a autorisé un prêt de 4,8 millions d'euros, et l'assemblée générale a autorisé une augmentation de capital de 3 millions pour le porter désormais à plus de 31,2 millions.

40 recrutements Air Belgium devrait embaucher encore une quarantaine de personnes cette année, pour atteindre les 400 unités.