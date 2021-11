"Paris, Schiphol ou Francfort ont tous des TGV, nous pas. Pourtant, on a les rails"

Anaud Feist peut comprendre la taxe sur les vols de courte distance, mais il faut parler TGV à l'aéroport, dit-il. "Les rails sont là. Il ne manque que l'ambition."

Crise ou pas crise, Brussels Airport est en pleine mutation. Mais pour son CEO Arnaud Feist le futur passera par l'interconnectivité avec le rail, "il est temps d'avoir cette ambition".

L’activité reprend à l’aéroport. Quels sont vos derniers chiffres ?

L’été s’est situé à plus de 50% du niveau 2019, essentiellement par le trafic intra-européen. Nous avons connu une légère progression à 56 à 57% en septembre. Cela évolue dans la bonne direction, mais il faudra attendre 2024-2025 pour retrouver le niveau 2019.

Les voyageurs reprennent-ils confiance ?

La reprise est là au niveau des voyages touristiques. Nous étions à plus de 60% à la Toussaint. Les réservations de vols pour la période de Noël sont encourageantes et certaines personnes réservent déjà pour Pâques, voire l'été 2022.

Cependant, le voyage d’affaires reprend plus lentement qu’espéré. Il reste trop d’incertitudes et de difficultés pour voyager en dehors de l’Europe.

Quelle offre de vols par rapport à 2019 avez-vous désormais ?

L'offre d’hiver comprend 130 destinations. Nous sommes à 75% des destinations de 2019. Les choses évoluent avec la reprise des vols vers les États-Unis. Brussels Airlines monte en puissance. ANA volait sur Tokyo une fois par jour avant la crise. Maintenant, nous sommes à deux par semaine. On vient d'un vol par semaine.

Il s'agit de réattirer les compagnies et de redémarrer les destinations. Les vols vers le Golfe et l'Afrique fonctionnent très bien.

Quelles sont vos prévisions 2021 ?

Au niveau passagers, nous serons entre 9,5 millions et 10 millions de passagers. Nous venons de 6,7 millions en 2020, mais de 26,4 en 2019.

Le cargo est lui en croissance de 32% par rapport 2020 et 29% par rapport à 2019. Il y a eu un gros impact des vaccins avec 450 millions de vaccins vers 45 destinations dans le monde. Le boom de l'e-commerce se maintient. La croissance continue.

Comment cela va-t-il se traduire au niveau financier sur 2021 ?

Il y aura encore une perte. Je ne vous donne pas de chiffre, mais ce sera en dizaines de millions de toute façon. Le chiffre d'affaires suit environ l'évolution du trafic. On espère qu’en 2022, l'on pourra redevenir rentables.

Les compagnies aériennes, via leur association sectorielle l'IATA, demandent des diminutions de tarifs.

C'est difficile à imaginer et ça n’a pas beaucoup de sens. Nos coûts sont répartis sur un certain nombre de passagers. La plus grande partie des frais sont fixes. Les revenus par passager risquent d’augmenter tout comme le tarif par passager.

Les discussions sur les tarifs débutent à partir du mois de janvier.

D'une manière générale, tous les aéroports européens se sont endettés pendant la crise. Vous en êtes où sur ce point ?

Nous aussi. On a emprunté 300 millions d’euros il y a un an pour avoir suffisamment de moyens pour passer la crise. Il n'y aura pas besoin de nous endetter davantage.

Vous avez pris la voie du zéro carbone, cela va-t-il vous coûter cher ?

Ce sont des investissements importants. On a pris un engagement d’être net zero carbone en 2050. Notre objectif est d’accélérer cette transition. Il s'agit d'éliminer les émissions plutôt que de les compenser.

Aujourd'hui, un avion qui pollue beaucoup a des tarifs aéroportuaires trois fois plus élevés. Dès 2023, on veut que cela devienne 20 fois plus élevé pour décourager les compagnies aériennes qui viennent avec des vieux avions.

Êtes-vous consulté sur les taxes sur les vols de courte distance ?

J'ai toujours dit que les vols à très courte distance doivent disparaître à terme. À côté de cela, il faut voir quels sont les moyens de transport alternatifs. Nous nous battons depuis des années pour avoir une connectivité en train à grande vitesse à l’aéroport. Aujourd’hui, on doit malheureusement constater qu'il n’y en a pas!

Schiphol, Charles de Gaulle, Francfort ou les autres aéroports de taille similaire ont tous des trains à grande vitesse. La mobilité du futur sera avec une plus grande interconnectivité entre l'aérien et le rail. On a l'avantage d'avoir une gare sous l'aéroport qui peut accueillir des TGV. À un moment donné, il faut l'ambition.

Vous avez déposé cette demande sur le bureau du gouvernement fédéral ?

Absolument. On a réiréré nos demandes dans le contexte de la taxe sur les vols à courte distance.

Schiphol veut se connecter à six grandes villes européennes avec des TGV, dont Bruxelles. Il est vraiment temps d'avoir cette ambition chez nous.

Vous avez un plan B ? Car ce dossier n'a pas l'air de bouger. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des lignes plus directes et régulières vers Bruxelles-Midi ?

Ce n'est pas la meilleure solution. Le problème vient des changements de train. Le passager, il veut arriver ici avec son bagage, monter dans le train et être parti vers Amsterdam, Paris, Francfort ou Düsseldorf.

Dans certains aéroports, il faut quand même prendre un tram ou un métro. Est-ce vraiment un problème si c'est bien organisé ?

Il y aura toujours des gens qui le feront et qui iront vers Bruxelles-Midi pour prendre le Thalys. Il y a quelques années, on avait travaillé avec la compagnie indienne Jet Airways pour amener leurs passagers jusqu'au Midi et puis sur le Thalys de Paris. Ce n'était vraiment pas évident. Vous avez des gens qui ne parlent pas la langue et qui n'ont pas toujours l'habitude de voyager. On avait vraiment un problème de gestion des passagers.

Est-ce que vous avez fait vous-même une étude sur l'ampleur et l'investissement d'un tel projet ?

Ce n'est pas un grand coût. Les rails sont là. On a eu un Thalys pendant trois ans de 2013 à 2015 qui venait de Paris-Nord et qui s'arrêtait à l'aéroport. Est-on prêt à mettre les moyens opérationnels ? À un moment donné, il faut regarder ce qui se passe ailleurs et se demander pourquoi Brussels Airport est le seul aéroport qui n'est pas connecté.

Mme Dutordoir, la patronne de la SNCB, qu'est-ce qu'elle en dit ?

Elle y réflechit. J'espère...

J'espère ?

C'est une femme intelligente. Je pense qu'elle est consciente aussi des enjeux. Ce n'est pas ma décision. Je ne sais même pas si c'est la sienne. Il faut au départ une volonté politique.

"Je comprends bien la position de madame Dutordoir qui a besoin de moyens financiers. Je dis OK, parlons-en aux autorités compétentes pour que cela se fasse." Arnaud Feist CEO de Brussels Airport

Je comprends bien la position de Sophie Dutordoir qui a besoin de moyens financiers. Je dis OK, parlons-en aux autorités compétentes pour que cela se fasse. Nous ne sommes pas en avance sur les autres pays.

Honnêtement, je plaide contre notre propre intérêt. Les gens qui prennent le train ne paient pas de redevance aéroportuaire. Mais à long terme, l'interconnectivité est essentielle pour l'aviation.