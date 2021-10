Plus de 11 milliards de pertes pour l'aérien en 2022

Le transport aérien connaît la pire crise de son histoire. 2020 a été une année catastrophique; 2021 aussi et probablement encore 2022. Le bilan de l’Iata qui tient ses assises à Boston est plutôt sombre.

Le transport aérien est plutôt une industrie résiliente. Elle s’est sortie des crises de 1991 (récession mondiale), 2001 (attaques terroristes à New York), 2003 (SARS) et 2008/2009 (subprimes), mais cette fois, avec le Covid-19, les chiffres ont rapidement plongé en 2020 et n’ont pas retrouvé, 18 mois plus tard, ceux de 2019. Et pour Willie Walsh, le nouveau directeur général de l’Iata (Association du transport aérien international – 290 compagnies – 82% du trafic aérien international), il ne faut pas espérer beaucoup mieux l’année prochaine.

201 milliards de dollars Les pertes totales de l'aérien pour la période 2020-21-22 dépasseront les 200 milliards de dollars.

Après une perte nette de 137,7 milliards de dollars en 2020 (bénéfice de 26,4 milliards en 2019), l’Iata prévoit une perte de 51,8 milliards cette année et encore de 11,6 milliards en 2022. On atteindrait donc les 201 milliards pour la période 2020/2022. On a pu croire que le cargo allait compenser la chute du transport passagers, mais c’est un leurre. Tout au plus a-t-il adouci les plaies des compagnies qui avaient des capacités exclusivement cargo ou qui ont modifié leurs cabines, mais pas plus.

En vérité, les compagnies qui s’en sont sorties plus vite sont celles qui disposaient d’un réseau domestique au départ de leur base, comme en Russie, en Chine ou aux États-Unis. Normal, les contraintes sanitaires sont allégées, connues et ne varient pas. Pour l’Iata, la demande de vols domestiques devrait atteindre cette année 73% du niveau de 2019 et 93% en 2022. À l’inverse, l’international est plus problématique, tant pour le tourisme que pour les vols d’affaires. La demande 2021 devrait atteindre 22% de 2019 et celle de l'an prochain 44% . Il devrait être question de coefficients d’occupation de 61% (l’offre a été réduite) en 2022, ce qui ne s’est plus vu depuis 1994.

Et puis, rembourser…

Voilà la situation – désastreuse – actuelle. Mais elle va probablement empirer. D’abord, parce que les compagnies aériennes ont bénéficié de prêts. Et sur ce point, Ezgi Gulbas, le nouveau CFO de l’Iata, n’a pas occulté la situation à Boston: si on additionne les aides directes, les prises de capital, la prise en charge des personnels, les prêts conditionnés, on atteint 243 milliards de dollars, dont près d'un tiers (100 millions) devra être remboursé à plus ou moins brève échéance.

Si l’économie se redresse, les cours du pétrole vont grimper et le prix du fuel aérien suivra

On aurait tendance à ajouter "quand les beaux jours reviendront". Mais justement, tout relève de l’hypothèse. Car si l’économie se redresse, les cours du pétrole vont grimper et le prix du fuel aérien suivra. Le Jet fuel a connu une pause en 2020 (46,6 dollars le baril, contre 77 en 2019), mais, justement, personne ne volait non plus. L’un expliquant l’autre, d’ailleurs. Aujourd’hui, il est à 74,5 dollars et l’Iata estime qu’il atteindra 77,8 dollars en 2022.

En attendant le retour en masse hypothétique des passagers

2,3 milliards de passagers auront pris l’avion cette année; 3,4 milliards en 2022, comme en 2014, mais moins que les 4,5 milliards de 2019. Le problème est qu’au-delà des 11,3 millions d’emplois du transport aérien, ce secteur alimente le tourisme en général, avec un chiffre astronomique de 3.500 milliards de dollars (ou 3,5 billions si on préfère).

Les touristes n’ont pas trop envie des réglementations différentes et variables pour entrer dans un pays, y compris le leur.

Des prévisions? Selon l’Iata, le chiffre d’affaires global des compagnies devrait atteindre 472 milliards de dollars (+26,7%), soit le même niveau que 2011. La clientèle d’affaires devrait contribuer pour 227 milliards à ce chiffre et même atteindre 378 milliards en 2022.