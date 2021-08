Ryanair promet un record de capacités en Belgique en 2022

Michael O'Leary annonce la création de 200 emplois en Belgique sur 12 mois ainsi que onze nouvelles liaisons en hiver. Il lorgne les slots "sur lesquels s'assied Brussels Airlines"

Il l'avait dit à qui voulait l'entendre pendant le plus dur de la pandémie, Ryanair allait ressortir plus forte de la crise. Michael O'Leary était à Bruxelles ce mardi pour donner un aperçu de cette réalité. Pour la saison d'hiver, Ryanair ouvre 11 nouvelles routes en Belgique pour porter le total à 97 routes (14 à Zaventem et 83 à Charleroi).

La société promet également de créer 200 nouveaux emplois en Belgique (150 à Charleroi et 50 à Zaventem) dans les douze prochains mois, de quoi porter les emplois basés en Belgique de 500 à 700 pour avoir sa plus grosse offre historique en capacités en 2022. Une belle dynamique qui ne pourrait être enrayée, selon lui que si la situation sanitaire s'aggravait, si les taxes augmentaient ou si une trop grosse résistance aux vaccins apparaissait.

Certains travailleurs, retournés dans leur pays ou à la maison, tardent à revenir. O'Leary pense qu'une fois "les aides covid arrivées à leur terme" tout le monde sera revenu au travail (ou remplacé) d'ici fin septembre.

En conflit avec les syndicats belges, Ryanair entend avancer coûte que coûte. "Les syndicats en Belgique sont particulièrement lents", s'est d'ailleurs plaint le patron irlandais. Il ne craint pas les enquêtes en Belgique sur son respect des lois du travail estimant qu'elles ne vont mener à rien. "On ouvre une enquête sur nous dans un immeuble quelque part en Belgique tous les mercredis", s'est amusé O'Leary.

Plus fort que les autres

Ce dernier met en avant que les formations ont continué pendant la pandémie, un investissement qui permettrait à la compagnie de repartir plus vite et plus fort que Easyjet et consorts.

"Les autres compagnies n'arrivent pas à suivre la reprise de l'activité." Michael O'Leary CEO de Ryanair Group

"Nous avions un million de passagers en mai, 5 millions en juin, 9,3 millions en juillet et nous devrions annoncer 10,5 millions de passagers en août. Vous verrez que l'on reprend plus vite que les autres compagnies qui n'arrivent pas à suivre".

Le patron de Ryanair, jamais avare en sobriquets dénigrants n'a pas manqué de rappeler ce qu'il pensait des uns et des autres. Le Conseil supérieur des finances belge estime qu'il faut taxer le secteur aérien pour financer la réforme fiscale? O'Leary les appelle "le Conseil supérieur de la stupidité", rappelant que le secteur a particulièrement souffert de la crise et que ce n'est pas en le taxant que l'on va encourager sa relance. "Le tourisme à Bruxelles a diminué de 70% sur les derniers 12 mois et ce n'est pas en taxant les avions qu'il va se redresser".

"Le tourisme à Bruxelles a diminué de 70% sur les derniers 12 mois et ce n'est pas en taxant les avions qu'il va se redresser." Michael O'Leary

"Nous sommes la compagnie la plus verte d'Europe, on devrait être récompensé plutôt que taxé", insiste-t-il. Ryanair a une flotte jeune qui lui permet de réduire la pollution par passager. Mais en tant que plus gros transporteur européen par avion, Ryanair émet le plus de CO2 également.

Les syndicats belges du personnel de cabine? "Ils vont nous accuser de tous les maux comme d'habitude, de pillage, d'affamer des enfants ou d'être responsables du contrôle de l'Afghanistan par les talibans. Honnêtement, on ne lit plus leurs déclarations", tance le patron qui assure qu'il ne licenciera pas ses travailleurs et qu'il comptait au contraire en engager. "Ces nouveaux jobs seront un peu moins bien payés, mais les salaires vont progresser dans les deux à trois ans", a assuré le patron.

Michael O'Leary lorgne surtout les créneaux horaires (slots) de Brussels Airlines à Zaventem que la compagnie bloque, mais n'utilise pas selon lui. Il pense que la situation va se débloquer d'elle-même à l'hiver et qu'il pourra récupérer ces slots. On sait O'Leary très remonté contre l'aide à Brussels Airlines.

700 Jobs Ryanair veut créer 200 jobs en Belgique pour atteindre un total de 700 emplois.

Pas de hausses de taxes à Charleroi

Mais les taxes que Ryanair paye à Charleroi sont très basses. Par le passé, les autorités envisageaient d'augmenter les tarifs à l'aéroport. Mais Michael O'Leary assure que ce plan n'est "heureusement" plus sur table. Il avoue que Charleroi est "l'un des aéroports les meilleurs marchés d'Europe" pour la compagnie, "c’est pourquoi c’est l'un des aéroports qui a la plus grosse croissance. C'est une success story reconnue dans l'industrie", dit-il.

À Zaventem, la donne est différente, "les prix y sont très chers pour un aéroport qui n'est pas très grand", estime-t-il. Ce qui n'empêche pas Ryanair d'y ouvrir de nouvelles lignes et de vouloir y baser d'autres avions pour en avoir 5 ou 6 basés d’ici à 2022. Il s'agit de nouveaux Boeing 737 Max que Ryanair veut baser à Charleroi et à Zaventem en plus de ses avions actuels.

Mais O'Leary prévient: "après la pandémie, il y aura au moins 20% de capacités en moins pendant 2 à 3 ans. Les aéroports doivent être compétitifs. Nos trois avions supplémentaires peuvent très bien aller à Stansted, Rome ou Agadir sinon.