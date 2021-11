Ryanair réduit sa perte grâce à la reprise du trafic aérien

Ryanair a divisé sa perte par plus de huit lors de son premier semestre décalé, mais table néanmoins sur une perte annuelle de 100 à 200 millions d'euros.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair RYA0,00% a divisé sa perte par plus de huit, à 48 millions d'euros , lors de son premier semestre décalé, portée par un bond du trafic grâce à l'assouplissement des restrictions liées au covid.

Au premier semestre de l'an dernier, le transporteur avait annoncé une perte de 411 millions d'euros. Le trafic a rebondi de 128% durant les six mois d'avril à septembre 2021, à 39,1 millions de passagers, contre 17,1 millions un an plus tôt, a annoncé, ce lundi, le transporteur "low cost" dans un communiqué.