Ryanair veut hisser Zaventem au niveau de Charleroi

"Je veux que Zaventem soit à la même hauteur que Charleroi." Tels sont les propos (concernant ses seuls vols, évidemment) tenus ce jeudi matin, par Michael O’Leary, CEO du groupe Ryanair. La compagnie low cost ouvre les vacances d’été avec quatre nouvelles destinations méditerranéennes depuis Bruxelles et y positionnera de deux à quatre avions supplémentaires (quatre aujourd’hui), pour autant que des slots lui soient ouverts: "Certains sont bloqués par Brussels Airlines, alors que non utilisés!", s’insurge le patron irlandais.

Pour Ryanair, les deux aéroports combinés représentent 470 vols hebdomadaires sur 104 destinations, avec un objectif de 9 millions de passagers au cours des douze prochains mois. Une nouvelle campagne de "100.000 sièges à 19,99 euros" (à réserver jusque samedi) devrait y aider. Une croissance à Charleroi n’est pas exclue, mais il faudrait "plus de place" sur le tarmac. Un dossier à suivre d’autant plus que l’aéroport aimerait bien renégocier les accords avec Ryanair.

Les Boeing Max

Dans le même temps, Ryanair a commencé à opérer ses fameux Boeing 737 Max 8-200 (200 places) "bien acceptés par le personnel navigant et les passagers". Dans la foulée (Ryanair ne commande qu’en période de crise, c’est connu), la compagnie a fait passer sa commande de 135 Max à 210 et ce n’est sans doute pas fini. Hier à Bruxelles, O’Leary a précisé que ces avions s’ajouteront aux autres (seule une cinquantaine sera retournée aux sociétés de leasing qui en sont propriétaires) "pour atteindre une flotte de 450 avions, puis de 600 d’ici quatre ou cinq ans". Mazette !

Reste tout de même un écueil, les relations avec les syndicats, la CNE en particulier. Celle-ci reproche toujours à la compagnie d’avoir dû consentir des réductions de salaire de 8 à 20%, alors que les formulaires administratifs manquent toujours pour bénéficier des aides publiques individuelles. Michael O’Leary s’insurge: "On a supprimé moins de jobs que Brussels Airlines et on va augmenter le trafic. Pourquoi, de tous les pays européens, n’y a-t-il qu’en Belgique qu’on refuse des accords temporaires?"