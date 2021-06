Sonaca Aircraft dévoile une version utilitaire du Sonaca 200

L'appareil a été développé à la demande de la société Stemme Belgium, en collaboration avec Stratos Solution . Il est équipé d’un Lidar et d’une caméra RGB, une caméra qui fournit simultanément une image couleur et une carte de profondeur caractérisant la distance des objets. L’avion devrait réaliser dans un premier temps des missions au Benelux, dans l’est de l’Allemagne et le nord de la France.

Observation de la Terre

"Nous cherchions à réduire l’équipage et à automatiser au maximum le processus d’acquisition et de traitement des données."

"Une payload embarquée requiert, en général, plusieurs personnes à bord de l’avion. Nous cherchions à réduire l’équipage et à automatiser au maximum le processus d’acquisition et de traitement des données. Pour ce faire, nous avons choisi le Sonaca 200. C’est un avion léger, stable et facile à piloter qui nous permet de limiter l’équipage au pilote, de simplifier les opérations et, par là-même, de démocratiser la donnée aéroportée", a commenté Jean-Philippe Crépin, CEO de Stratos Solution.