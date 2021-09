TUI relance son offre de voyages en dehors de l'Europe

"La grande majorité des Belges sont entièrement vaccinés et il y a une forte demande du marché pour des destinations plus lointaines, notamment pendant les mois d'hiver."

Évaluations hebdomadaires

"Entre-temps, la grande majorité des Belges sont entièrement vaccinés et il y a une forte demande du marché pour des destinations plus lointaines, notamment pendant les mois d'hiver. C'est la raison pour laquelle TUI évalue chaque destination non européenne de manière hebdomadaire, grâce à de nombreuses sources disponibles au niveau national, et même régional", poursuit le tour-opérateur.