Un Boeing 737 cargo contraint à se poser d'urgence en mer

Les deux pilotes, qui tentaient de retourner à Honolulu lorsqu'ils ont été forcés de poser l'appareil en mer, ont été recueillis par les gardes-côtes, a ajouté la FAA dans un message transmis à l'AFP, sans donner de précisions sur leur état de santé. L'avion 737-200 était exploité par la compagnie Transair et se rendait à Kahului, selon le système de suivi des vols FlightRadar24. L'avion a décollé d'Honolulu à 1h33, heure locale, et est monté à environ 2.100 pieds avant de faire demi-tour et de descendre dans la mer au large d'Oahu. L'action Boeing a chuté de 2% à la suite de cette annonce.