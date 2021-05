Vingt ans après la faillite de la Sabena, le volet pénal est clos

Le temps de la Justice n'est pas celui des Hommes. Vingt ans après la faillite de la Sabena , l'instruction relative au deuxième volet pénal de ce dossier tentaculaire vient d'être bouclée par le juge d'instruction Michel Claise . Le dossier a été transmis au parquet, qui doit encore tracer son réquisitoire. Avant de clôturer son instruction, le juge Claise a, dans le courant de l'été dernier, auditionné Rik Daems et Didier Reynders qui, à l'époque des faits, étaient respectivement ministre des Entreprises publiques et ministre des Finances.

Faute de l'État belge?

Voilà la thèse portée aujourd'hui par Camille Leroy, Koen Van den Broeck et Werner Eyskens (Allen & Overy), les avocats de SAirGroup. Ils estiment que le management de la Sabena et le gouvernement belge avaient le projet de transférer les actifs de la Sabena vers la DAT, une opération qui avait été baptisée projet Butterfly et que le management lui-même présentait comme un projet censé "faire exploser la Sabena". "Il est possible qu'une enquête pénale révèle que la faillite de la Sabena a été causée par le projet Butterfly et non par des fautes commises par SAirGroup", avait plaidé Werner Eyskens dans le courant du mois de février devant la 9e chambre de la cour d'appel de Bruxelles dans une autre procédure.