0,11% ou le taux minimum qui n'en était pas un

Une banque a des frais fixes et gagne de moins en moins d'argent sur les crédits qu'elle octroie, parce que les taux d'intérêt de ces prêts n'ont cessé de diminuer, suivant l'évolution des taux de référence sur les marchés. Ajoutez à cela une crise économique qui devrait affecter les volumes des emprunts et vous obtenez une situation quasiment intenable si la banque doit, en plus, rémunérer l'épargne des particuliers alors que ses réserves excédentaires subissent un taux négatif de -0,5% à la Banque centrale européenne, qui est un peu la banque des banques.

Reste à voir, à présent, si d'autres banques suivront le mouvement. Nous ne nous en étonnerions pas non plus. En tout cas, l'épargne non rémunérée n'est pas impossible en Belgique, c'est désormais prouvé. Et on voit même apparaître un taux négatif sur des dépôts très élevés. Au cours des cinq dernières années, le monde de la finance s'est habitué aux taux inférieurs à zéro. Au tour des particuliers de s'y faire. Bienvenue de l'autre côté du miroir...