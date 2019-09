1.400 emplois supprimés chez KBC: les syndicats entre résignation et appréhension

"D'un côté, il n'est pas question de licenciements secs, et c'est positif", explique Dirk De Backere, responsable national ACV Puls (CNE) au sein de KBC. "D'un autre côté, on parle quand même d'environ 10% du personnel . C'est beaucoup 10%, même si c'est réparti sur trois ans et demi. Nous sommes inquiets quant à la charge de travail pour ceux qui restent."

Flexibilité accrue

"On veut éviter le scénario où les employés peuvent être amenés à travailler 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec le coût le plus bas pour la banque, parce que c'est ce qu'elle cherche."

"On veut éviter le scénario où les employés peuvent être amenés à travailler 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec le coût le plus bas pour la banque, parce que c'est ce qu'elle cherche", explique Maarten Dedeyne. "J'espère qu'il n'y a pas de lien entre l'annonce d'aujourd'hui et les discussions prévues la semaine prochainei."