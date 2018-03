1,8 million d'euros pour le CEO de BNPP Fortis

La banque va réduire dès cette année ses effectifs IT, qui en un an vont passer de 1.215 à 1.000 équivalents temps plein. Compte non tenu des externes, ce sont 150 contrats internes qui disparaissent. Ce n’est pas ce qui était prévu au départ, lors de l’annonce de la restructuration. Qu’est-ce qui a changé?