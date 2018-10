147 milliards d'euros gérés par le "shadow banking" en Belgique

Oui, le "shadow banking" brasse en Belgique des milliards d'euros. Néanmoins, les instruments financiers dans lesquels il est principalement investi sont majoritairement contrôlés par les régulateurs. Pas de panique donc! Seule ombre au tableau: son opacité et l'absence de surveillance à son égard.

Le "shadow banking" représente-t-il un risque? Pour répondre à ces questions, mieux vaut connaître l'ampleur de cette finance alternative. Telle était la mission que le comité d'experts, mandatés par le ministre des Finances Johan Van Overtveldt, a demandé à la BNB et la FSMA. Les deux régulateurs avancent aujourd'hui les conclusions de leur étude.

→ La taille du "shadow banking" en Belgique?

Le total des actifs financiers liés à l'intermédiation financière en dehors du secteur bancaire, dit "shadow banking", s'élève à 147 milliards d'euros, en croissance donc par rapport aux 128 milliards d'euros enregistrés fin 2016.

Le montant se compose principalement de fonds monétaires et de fonds d'investissement qui ne sont pas qualifiés de fonds d'actions. Petite précision: grand nombre de ces fonds sous soumis au contrôle des autorités belges.

→ Avenir du "shadow banking":

BNB et FSMA constatent que le système financier évolue vers un système financier davantage axé sur le marché et dans lequel l'intermédiation financière s'opère également en dehors du secteur bancaire. "Dans les forums internationaux, l'on ne parle d'ailleurs plus de shadow banking, mais de non-bank financial intermediation, qui est un terme plus approprié", soulignent-elles. "Ce mode de financement offre une alternative à la collecte de fonds auprès des banques et aide à soutenir l'économie réelle", poursuivent la BNB et la FSMA, qui soulignent toutefois que "la non-bank financial intermediation peut aussi - à l'instar d'autres activités financières - engendrer des risques systémiques susceptibles d'affecter la stabilité du système financier."

→ Le "shadow banking" est-il risqué?

La réponse est négative. "À ce stade, on n'a pas identifié de risques significatifs liés à l'asset management et à la non-bank financial intermediation qui pourraient menacer la stabilité financière. Les évolutions au sein de ces deux types d'activités et leurs liens avec les autres secteurs de l'économie doivent, en revanche, faire l'objet d'un suivi attentif, portant notamment sur le risque de réputation que pourraient encourir les groupes de services financiers."

Les deux institutions jugent "très important" de recueillir les données manquantes sur l'asset management et la non-bank financial intermediation et des mesures ont été prises ou vont l'être en ce sens.

→ Qu'en pense le ministre?

Pour Johan Van Overtveldt, ce rapport est un nouvel outil essentiel dans la protection des épargnants et investisseurs. "Ce rapport illustre les progrès importants qu'on observe sur les marchés de capitaux en Belgique et en Europe et qui devraient permettre de mieux protéger l'argent des contribuables contre les catastrophes financières, tout en fournissant un financement plus direct à l'économie belge."