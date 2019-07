159,5 milliards de crédits accordés aux entreprises

Baisse trimestrielle

Ce tassement, précise Febelfin, peut s'expliquer par le fait que les entreprises contractent de plus en plus de prêts à long terme. Elles font également toujours plus un usage intensif des lignes de crédit existantes. "Cela explique que l'encours des crédits aux entreprises puisse noter un record alors que la production de crédit proprement dite connaît une croissance plus modérée", dit encore Febelfin.