20 milliards d'euros des bénéfices bancaires européens sont issus de paradis fiscaux

Au total, on estime que 20 milliards d'euros des bénéfices enregistrés par les principales banques européennes, soit 14% de ces bénéfices, sont issus de 17 territoires bénéficiant d'une fiscalité particulièrement favorable (Bahamas, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïman, Guernesey, Gibraltar, Hong Kong, Irlande, Île de Man, Jersey, Koweït, Luxembourg, Macao, Malte, Maurice, Panama et Qatar).

KBC dans la liste

ING et BNP Paribas , sociétés mères de banques belges, ont également réduit leurs bénéfices issus d'activités dans les paradis fiscaux, à respectivement 4,3% et 6,9% respectivement.

Sur la première marche du podium, on retrouve HSBC qui a tiré entre 2018 et 2020 plus de 62% de ses bénéfices (avant impôt) de ces territoires, contre 49,8% pour l'italienne Monte dei Paschi. Standard Chartered (29,8%), Deutsche Bank et NordLB suivent dans le classement.