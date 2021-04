200.000 euros d'amende pour Argenta

Le règlement prévoit le paiement d’un montant de 200.000 euros et une publication nominative sur le site web de l’Autorité des services et marchés financiers.

"Ce règlement transactionnel trouve son origine dans le fait qu’Argenta Spaarbank SA n’avait pas mis en place un système adéquat de détection et d’identification des ordres et transactions susceptibles de constituer des opérations d’initiés et des manipulations de marché ou des tentatives de telles opérations et manipulations", lit-on dans un communiqué.