300 millions pour les actionnaires de Fortis

Au fur et à mesure

Pour mémoire, le 14 mars 2016, Ageas convoquait la presse dans la salle "Amsterdam" de l’hôtel Radisson sans s’étendre sur le sujet de la conférence à venir. Là, à la stupéfaction générale, l’assureur, né sur les cendres de Fortis, et quatre associations de défense des droits des actionnaires (Deminor, Sicaf, VEB et Stichting FortisEffect) avaient présenté les grandes lignes d’un accord négocié dans le plus grand secret.