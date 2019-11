À mi-chemin, la levée de fonds de NewB patine encore

Le 25 octobre dernier, les dirigeants de NewB annonçaient fièrement avoir franchi une étape supplémentaire pour l’obtention de sa licence bancaire. La FSMA, le garde-fou des services et des marchés financiers, approuvait le prospectus de la coopérative. Celle-ci lançait alors une campagne de levée de fonds destinée à financer son augmentation de capital. NewB doit en effet réunir 30 millions d’euros d’ici le 27 novembre, faute de quoi ce projet lancé en 2011 tomberait à l’eau.

Depuis plus d’une semaine, de nombreuses personnalités bien connues des Belges (Jean-Pierre Dardenne, Adélaïde Charlier et Pierre Kroll, entre autres) vantent les mérites de la banque "éthique et durable", tant sur les réseaux sociaux qu’à la radio ou dans les gares.