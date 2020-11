ABN Amro va supprimer 15% de ses effectifs d'ici 2024

ABN Amro poursuit son recentrage sur les Pays-Bas et l'Europe occidentale. Le groupe entend réduire ses coûts de manière drastique.

La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé ce lundi son intention de supprimer quelque 3.000 emplois, soit environ 15% de ses effectifs, d'ici 2024. L'objectif de cette décision est de réduire les coûts d'environ 700 millions d'euros par an et de ramener ceux-ci à 4,7 milliards d'euros.

ABN Amro poursuit ainsi son recentrage autour de ses activités les plus rentables . Pendant l'été, l'enseigne amstellodamoise avait indiqué cesser ses opérations de financement de matières premières. De ce fait elle se retirera de facto des marchés asiatiques, américain, brésilien et australien au cours des quatre prochaines années, hormis pour les opérations de compensation.

Au début du siècle, ABN Amro était l'un des plus gros établissements bancaires du continent, avec quelque 100.000 employés à travers le monde. Elle avait alors aiguisé l'appétit de Fortis, Santander et RBS, qui avaient mis la main sur la banque pour plus de 70 milliards d'euros, juste avant le cataclysme financier de 2007-2008.