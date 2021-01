AXA Banque laissera à ses employés les choix entre le bureau et le télétravail

Etant donné que le confinement a démontré que le télétravail pouvait parfaitement fonctionner, AXA Banque entend laisser la liberté à ses collaborateurs de déterminer chaque jour s'ils veulent travailler au bureau ou à domicile.

Quelque 850 travailleurs d'AXA Banque peuvent déjà travailler à domicile jusqu'à deux jours par semaine depuis 2015. De cette manière, elle faisait déjà office de précurseur en Belgique et au sein du groupe AXA. La multinationale de l'assurance va prochainement prendre une initiative mondiale par rapport au télétravail, mais AXA Banque Belgique entend déjà aller plus loin.

"Nous souhaitons volontiers rester des précurseurs car nous en voyons les bénéfices: plus de flexibilité, moins de temps perdu dans les transports et un meilleur agencement de l'agenda familial. Des personnes heureuses qui réalisent leur travail aussi efficacement c'est à la fois bon pour la banque et pour les employés", indique le CEO Peter Devlies.

"Vous voulez venir tous les jours au bureau? Aucun problème! Vous préférez mener un projet depuis chez vous pendant toute la semaine? C'est bon aussi!" Peter Devlies CEO AXA Banque Belgique

Chez AXA Banque, quasi tout le monde, en ce compris le CEO et le reste de la direction, utilise cette possibilité de travailler à distance depuis plusieurs années. Pendant le confinement, le télétravail à 100% est devenu obligatoire. "La continuité de la banque - aussi bien commerciale qu'opérationnelle - n'a pas été en péril à un seul instant. Aussi bien deux jours par semaine que cinq jours par semaine de télétravail, cela fonctionne", estime Peter Devlies.

C'est pourquoi l'entreprise consulte aujourd'hui les syndicats afin de proposer le maximum de latitude dans ce choix du lieu de travail. "L'équilibre entre bureau et domicile variera d'une semaine à l'autre et d'une personne à l'autre", estime le patron de la banque. "Vous voulez venir tous les jours au bureau? Aucun problème! Vous préférez mener un projet depuis chez vous pendant toute la semaine? C'est bon aussi!"

Réaménagement des bureaux

Les conditions sont toutefois d'assurer la continuité du service et de garantir l'implication et l'efficacité des équipes. Et certaines activités se déroulent mieux en groupe. "Si vous avez un brainstorming avec des collègues, il vaut mieux se rendre au bureau. Nous comptons sur le sens des responsabilités: les gens sentiront quand il est mieux de se rendre au bureau. Ce n'est pas un sauf-conduit pour du télétravail à 100%, mais nous n'allons pas compter les jours", souligne Peter Devlies.

Afin d'améliorer le travail en équipe, AXA Banque est en train de réaménager ses bureaux avec moins de places individuelles et davantage d'espaces de réunion - de la salle "classique" aux environnements plus cosy avec fauteuils et coussins. Avant la pandémie, quelque 70% des collaborateurs en moyenne étaient présents dans les murs de l'entreprise. "Cela va diminuer, mais pas tant que ça car tout le monde a besoin de contacts avec ses collègues. Je m'attends à ce que cela varie entre deux et trois jours par semaine au bureau."