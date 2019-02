Accord du syndicat chrétien chez BNP Paribas Fortis

Le syndicat chrétien (la CNE francophone et la LBC flamande) a donné ce jeudi son accord de principe sur les textes voulus par la banque. Le SETCa-BBTK socialiste en avait fait dit oui la veille. Réduction du personnel et allongement du temps de travail vont donc entrer en vigueur.

Sur trois ans

BNP Paribas Fortis, première banque du pays avec 13.000 employés, entend réduire ses efffectifs de quelque 2.500 emplois à l'horizon 2021. La banque compte notamment sur les départs naturels (retraites et autres démissions non remplacées) mais cela ne suffira pas. C'est pourquoi, elle a prévu une série de mesures pour atteindre ces objectifs, notamment un nouveau plan de départs anticipés qui sera proposé à quelque 800 collaborateurs âgés de 58 ans ou plus, et des formules de mobilité externe sur base volontaire. Dans un communiqué, la banque confirme donc le risque de pertes d'emplois.