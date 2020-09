Affaire Fortis: Mischaël Modrikamen relance la procédure civile contre BNP

Ca y est, c'est dit. L'avocat Mischaël Modrikamen n'ira pas en appel de la décision rendue la semaine dernière par la chambre du conseil de Bruxelles concernant la prescription du volet pénal de l'affaire Fortis. "Je préfère me concentrer sur la relance de la procédure civile contre BNP Paribas" , nous a déclaré l'avocat.

La SFPI également dans le viseur

Mais ce n'est pas tout. L'avocat envisage également d'étendre une partie de ses demandes à la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) , le bras financier de l'État belge.

"Si on trouve un accord, cela leur coûterait quelques dizaines de millions d'euros au lieu de 5,7 milliards."

L'affaire est complexe, mais l'avocat, qui représente encore plus de 1.000 actionnaires de Fortis, estime que la SFPI s'est rendue coupable d'abus de biens sociaux en surpondérant le pôle banque par rapport au pôle assurances lors de la revente des actifs de Fortis. Sachant que le produit de la vente des actifs bancaires revenait à BNP Paribas alors que celui de la vente du pôle assurances revenait à Fortis (donc aux actionnaires), l'avocat y voit donc un abus de biens sociaux.

La porte de la médiation est ouverte

Ceci étant, Mischaël Modrikamen l'a toujours dit et il le confirme: il est ouvert à une négociation directe avec BNP Paribas. "Si on trouve un accord, cela leur coûterait quelques dizaines de millions d'euros au lieu de 5,7 milliards", explique-t-il. Et si la banque française ne veut pas entendre parler d'une négociation directe, l'avocat ouvre la porte de la médiation.