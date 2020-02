Aion, la banque en ligne par abonnement, lancée mardi en Belgique

La néobanque propose une gamme de services "all in" pour un montant fixe de 19 euros par mois. Elle disposera également d'une agence dans le centre de Bruxelles.

"Comme Netflix"

Le principe est simple: pour 19 euros par mois, dans sa version "regular", Aion vous propose son produit "MoneyMax", un algorithme qui promet de "tirer plus de votre épargne, d'économiser sur vos factures et de dépenser moins sur (vos) achats en ligne". Une objectif ambitieux qui affiche un prix clair, alors que les épargnants et les clients des néobanques sont habitués à des services "gratuits". "Vous payez tous les jours pour votre banque", rétorque Wojciecj Sass. "Mais les gens y sont tellement habitués qu'ils ne sentent même plus les pièces tomber de leur poche."