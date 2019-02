Ambitions 2020 rabotées pour BNP Paribas

BNP Paribas doit cadenasser ses ambitions à l'horizon 2020. Rendements sur fonds propres, croissance des revenus, tous atteindront des chiffres moindres qu'anticipé. À cela s'ajoutent une accélération du plan d'économies et une restructuration de la banque de financement et d'investissement (BFI).

Mais que se passe-t-il?

L'objectif aujourd'hui de la banque de la rue d'Antin à Paris est de passer en revue sa BFI pour identifier les activités "non stratégiques", "non rentables" ou considérées comme "sous-dimensionnées" . Elle en profitera pour confirmer l'arrêt de sa filiale de gestion pour compte propre, Opera Trading.

Et la Belgique dans tout cela?

Ambitions rabotées

Son objectif de croissance de ses revenus sur la période allant de 2016 à 2020 est aussi revu à la baisse. BNP Paribas table désormais sur une progression de son produit net bancaire de 1,5% par an et non plus de 2,5%. Son coefficient d'exploitation devrait pour sa part atteindre 64,5% l'an prochain au lieu des 63% prévus.