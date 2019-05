Amende de plus d'1 milliard d'euros pour Barclays, Citi, RBS, JPMorgan et MUFG

"Les entreprises et les citoyens dépendent des banques lorsqu'ils doivent échanger des devises pour effectuer des opérations dans des pays étrangers. Les activités de change au comptant constituent l'un des plus grands marchés au monde et représentent chaque jour plusieurs milliards d'euros. Aujourd'hui, nous avons infligé des amendes à Barclays, The Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan et MUFG Bank et ces décisions constituent un signal clair de ce que la Commission ne tolérera des comportements collusoires dans aucun secteur des marchés financiers. Le comportement des banques concernées a menacé l'intégrité du secteur au détriment de l'économie et des consommateurs européens", indique la commissaire dans un communiqué.