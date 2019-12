Andrew Bailey, nouveau gouverneur de la BoE

Andrew Bailey qui dirigeait jusqu'ici le régulateur financier britannique, Financial Conduct Authority, va prendre la gouvernance de la Banque d'Angleterre (BoE). Il aura la lourde tâche de mener la politique monétaire du Royaume-Uni au moment de sa sortie de l'Union européenne.

Ce ne sera pas une femme

Favori de la course depuis des mois, sa candidature pâtissait toutefois de plusieurs scandales financiers récents au Royaume-Uni -dont le dernier en date, la chute du fonds de l'ex-investisseur vedette Neil Woodford-, qui ont généré des doutes sur le travail de la FCA.

De plus, jusqu'ici Minouche Shafik, ancienne vice-gouverneur et directrice de la London School of Econmics, semblait tenir la corde. Elle aurait été la première femme à ce poste en 325 années d'existence de la banque centrale, de quoi répondre aux critiques face au manque de diversité de genre au sein de l'institution.