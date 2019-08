Apple teste sa carte bancaire virtuelle

Ceci n’est pas une carte de banque classique car Apple ne fait pas les choses comme tout le monde. La société américaine a dévoilé en partie son Apple Card ce mercredi auprès de quelques utilisateurs. On peut décrire l’Apple Card comme un portefeuille complet dématérialisé dans une application sur un iPhone. Pour les nostalgiques, il est quand même possible de commander une version physique.

Concrètement, l’Apple Card apparaît virtuellement sur l’iPhone au sein de l’application Wallet. On y retrouve les quelques informations essentielles à savoir: le solde, l’activité hebdomadaire, le remboursement de son crédit et la liste des dernières transactions. On remarque aussi très rapidement l’implication de Goldman Sachs dans le projet. La banque américaine est ainsi responsable de l’ensemble des transactions et du service client par exemple.