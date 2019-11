Argenta, Axa Banque, Crelan, vdk et bpost s'unissent pour gérer leurs ATM

Cinq banques belges créent une joint-venture qui aura pour but de gérer leur réseau de distributeurs de billets. Suite à cette collaboration, ces banques n'auront plus de réseau propre d'ATM.

Si les paiements par cartes bancaires se multiplient, le besoin de cash reste encore bien criant. Tel est le constat des banques Argenta, AXA Banque, bpost, Crelan et vdk bank. Elles ont donc décidé de créer une joint-venture, "ATM as a service" , afin de gérer au mieux leur réseau de distributeurs.

Concrètement, par cette collaboration, ces banques n'auront plus de réseau de distributeur propre , mais un réseau géré conjointement permettant d'offrir au client "un service de haute qualité de manière efficace malgré la baisse des besoins de trésorerie".

Des ATM loués à un tiers

L'utilisation des distributeurs automatiques de billets diminue et le coût de la gestion de la trésorerie augmente.

Les banques concluront donc un contrat de location de ces distributeurs auprès d'un tiers. Celui-ci sera responsable de l'entretien et de l'exécution du placement d'argent dans les machines. Néanmoins, chaque banque conservera sa stratégie commerciale et son identité. On suppose donc que chaque banque poursuivra ainsi sa politique tarifaire en matière de retrait d'argent.