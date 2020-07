Argenta déconnecte un tiers de ses distributeurs de billets

Deux distributeurs automatiques de billets d'Argenta ont une nouvelle fois fait l'objet d'une tentative de piratage ce week-end, a indiqué la banque ce lundi. Ce sont cette fois les automates situés dans les agences de Roulers et d'Ingelmunster, toutes les deux en Flandre-Occidentale.

En conséquence, l'enseigne a décidé de déconnecter les 143 appareils du même type dont elle dispose, sur les quelque 460 distributeurs de son réseau. "Ils allaient de toute façon être remplacés au cours du dernier trimestre de cette année", explique Christine Vermylen, secrétaire générale d'Argenta. Ces remplacements doivent avoir lieu dans le cadre de la joint-venture JoFiCo, mise sur pied avec Axa Banque, bpost banque, Crelan et vdk bank.

"Nous allons tenter d'aller plus rapidement et sommes actuellement en discussion avec l'exploitant des machines", à savoir l'entreprise allemande Diebold, a-t-elle précisé.

Les 27 et 28 juin derniers, des malfaiteurs avaient tenté de pirater deux distributeurs de la banque à Borsbeek et Ranst, en région anversoise. En accédant à un port USB sur l'appareil, ils ont installé un malware qui peut potentiellement permettre vider le distributeur de tous les billets qu'il contient. La banque se refuse cependant à communiquer sur la réussite de la manœuvre et sur un éventuel butin.